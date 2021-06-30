شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يواصل الصعود – تحليل صباحي – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ولاء للتأمين (8060) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.17% ليكسب السهم نحو 55 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 23.98، ليستهدف مستوى المقاومة 27.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.70 ومستوى المقاومة 27.45.