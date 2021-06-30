شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم المصافي (2030) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 172.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 189.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 165.80 ومستوى المقاومة 189.40