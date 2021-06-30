شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الخليجية (8260) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم المحوري 17.22 وثبات هذا المستوى دفع السهم لاكتساب زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 10% بما يعادل 1.745 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.22، ليستهدف مستوى المقاومة 20.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.22 ومستوى المقاومة 20.65.