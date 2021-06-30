شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء عقب البيانات الاقتصادية لكبرى الاقتصاديات الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 5.9% مقابل ارتفاع 2.9% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات بتراجع 2.1%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 22.0% مقابل 15.8%، متفوقة على التوقعات عند 20.0%.

وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلك الياباني والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 34.8 مقابل 34.1 في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الياباني مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد توضح تسارع النمو إلى 8.4% مقابل 7.1% في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.9 متوافقة مع التوقعات مقابل 51.0 قي نيسان/أبريل، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.5 مقابل 55.2، بخلاف التوقعات عند 55.3.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 0.6 مقارنة بانكماش 0.4 في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتي عكست آنذاك اتساع بما قيمته 1.8، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 0.3%. كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، لا يزال تجدد المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا التي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي ولجأت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في العديد من المدن هناك، بينما تكافح إندونيسيا أيضا مع حالات قياسية وتستعد ماليزيا لتمديد الإغلاق في حين أعلنت تايلاند قيوداً جديدة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:32 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 181.18 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,930,496 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 2,661 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليخسر 0.71 نقطة ويصل إلى المستوى 1,948.77، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 13.77 نقطة ويصل إلى المستوى 28,798.84.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.44% ليربح 22.61 نقطة ويصل إلى المستوى 5,213.15، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليربح 10.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,583.25.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح 4.39 نقطة ويصل إلى المستوى 28,998.49، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 12.51 نقطة ويصل إلى المستوى 3,299.19.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.02% ليخسر 2.28 نقطة ويصل إلى المستوى 12,637.54، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.57% ليربح 41.86 نقطة ويصل إلى المستوى 7,343.10.