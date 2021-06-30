شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له في سبعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 0.7003 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6992 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7004، بينما حقق الأدنى له عند 0.6988.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 0.6 مقارنة بانكماش 0.4 في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتي عكست آنذاك اتساع بما قيمته 1.8، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الإقليمية في حدث يستضيفه تحالف بكهد في أتلانتا، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة التجارة الإقليمية الإسبانية.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 555 ألف وظيفة مقابل 978 ألف وظيفة في أيار/مايو، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 70.2 مقابل 75.2 في أيار/مايو، ووصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 4.4% في نيسان/أبريل الماضي.