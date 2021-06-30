شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الثقة في الأعمال في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 0.6 مقارنة بانكماش 0.4 في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتي عكست آنذاك اتساع بما قيمته 1.8، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.