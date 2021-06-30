شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 5.9% مقابل ارتفاع 2.9% والتي عذلت من ارتفاع 2.5% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.1%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 22.0% مقابل 15.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 20.0%.