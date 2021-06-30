شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم مجالات تطبيق التكنولوجيات الرقمية بالبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمضى قطاع البترول قدماً فى تطبيق التكنولوجيات الرقمية فى العديد من المجالات والتى كانت كالتالى..

1- تم تدشين بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG والتى تهدف إلى توفير بيانات مناطق البحث والاستكشاف فى مصر بسهولة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال فى مصر.

2- العمل جارى على تكوين منظومة ERP موحدة تربط بين كافة شركات القطاع لسهولة تداول البيانات واصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار.

3- يتم حالياً أيضاً تطبيق أحدث التكنولوجيات فى مجال الحقول المتقادمة بخليج السويس بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج.