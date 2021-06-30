شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 2.546 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة شراء، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 2.75 ريال كمستوى اول ثم 3 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.43 وبين مستوى المقاومة هو 2.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد