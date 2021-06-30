الاقتصاد

أهمها خطوط الأنابيب ومحطات الغاز.. 6 خطوات لتطوير البنية التحتية البترولية

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القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من الخطوات لتطوير البنية التحتية البترولية وفيما يلى أهم ما تم تنفيذه وكان كالتالى..

1- التوسع فى انشاء خطوط الأنابيب بنسبة زيادة 90% .

2- زيادة الطاقات الاستيعابية لمستودعات التخزين بنسبة زيادة 45% .

3- تطوير القدرة الاستيعابية للموانئ لتحسين كفاءتها بنسبة زيادة 85% .

4- بلغت نسبة زيادة عدد محطات تموين الوقود حوالى 20% .

5- بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز المضغوط 351 محطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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