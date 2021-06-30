شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات تقنين الأراضى بمنطقة صحراء الأهرام بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء، كموعد أخير لتقديم طلبات تقنين الأراضى داخل منطقة صحراوي الأهرام ، والتى صدر لها قرار رئاسي بتطويرها، وحمل رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

وقال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم اعتباراً من يوم الأحد الماضى، ولمدة 10 أيام، تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، لمدة 10 أيام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري.

وأوضح المهندس حاتم محمود، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأى تصرفات أو الشروع فى إقامة أي منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.