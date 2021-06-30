شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال الجلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 7039نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 7058 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة القوي عند 7100 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 6900 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,034 بينما مستوى المقاومة هو 7,077 نقطة