شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 10749 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، في ظل استمرار تداول المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 10650 ومستوى 10800 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,707 بينما مستوى المقاومة هو 10,770 نقطة