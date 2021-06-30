شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 505 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى ان السهم قد يشهد المزيد من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم الهام عند 475 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 525 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 495.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 510.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط