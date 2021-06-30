شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 630 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اسابيع، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 605 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 625 فلس وبين مستوى المقاومة هو 633 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط