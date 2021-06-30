شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 228 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 212 فلس خلال الايام القادمةن شرط بقاء السهم اسفل مستوى 235 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 224 فلس وبين مستوى المقاومة هو 230 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط