شكرا لقرائتكم خبر عن عربي قابضة (AGHC) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 172 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تكوين نموذج "Morning Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ارتفاعا خلال الايام والاسابيع القادمة لمستويات قد تصل الى 230 فلس كمستوى اول ثم 300 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 140 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 150 وبين مستوى المقاومة هو 210 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد