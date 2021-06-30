شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 192 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1.65 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 183 فلس وبين مستوى المقاومة هو 197 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط