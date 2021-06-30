شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 3705 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستويات اقل قد تصل الى 3560 فلس كمستوى اول ثم 3400 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3850 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3,655.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 3,740.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط