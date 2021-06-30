شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يرفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3.922 ريال، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاموة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 3.50 ريال في عملية جني ارباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.77 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط