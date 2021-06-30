شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث سجل انخفاض بلغ 0.89 ريال، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 0.946 ريال، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 0.95 ريال، والذي نتوقع ان يضغط على السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.85 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.98 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.88 وبين مستوى المقاومة هو 0.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط