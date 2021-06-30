شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 8.65 ريال، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 8.80 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع انخفاض السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 8.20 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 9 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.42 وبين مستوى المقاومة هو 8.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط