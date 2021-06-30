شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أخر مستجدات تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة بـ2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس جهودها، للانتهاء من تدشين المصانع الجديدة، فى إطار خطة التطوير التى تتكلف نحو 22 مليار جنيه والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام المقبل.

تعرف علي التفاصيل الجديدة فى 10 معلومات.

1- تم توقيع عقود إنشاء 7 مصانع جديدة بشركتي مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ودمياط للغزل والنسيج .

2- تتكلف الأعمال الإنشائية نحو 2.6 مليار جنيه.

3- تم توقيع العقود بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة خاصة.

4- المصانع الجديدة تأتى ضمن عملية التحديث الشامل التي تشهدها قطاعات القطن والغزل والنسيج.

5- تشمل الخطة نحو 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء يتم التعاون فيها مع كبرى شركات المقاولات.

6- سيتم إنشاء 3 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة نحو 102 ألف متر وتشمل مصنع للنسيج وآخر لتحضيرات النسيج وإعادة التدوير وثالث للصباغة، وذلك لإنتاج الأقمشة القطنية والوبرة.

7- وفى شركة دمياط للغزل والنسيج سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 79.9 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائى فى أقمشة الجينز.

8- سيتم قريبًا إنهاء إجراءات الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنوك أوروبية لشراء الآلات والماكينات الجديدة.

9- سيتم تطوير نظم المعلومات وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP.

10 - سيتم تحديث مراكز التدريب لرفع كفاءة وتأهيل العاملين، حيث تم الانتهاء من تطوير أكبر هذه المراكز بشركة غزل المحلة ومن المقرر بدء التدريب الشهر المقبل.