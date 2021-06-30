شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أخر مستجدات تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة بـ2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
تعرف علي التفاصيل الجديدة فى 10 معلومات.
1- تم توقيع عقود إنشاء 7 مصانع جديدة بشركتي مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ودمياط للغزل والنسيج .
2- تتكلف الأعمال الإنشائية نحو 2.6 مليار جنيه.
3- تم توقيع العقود بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة خاصة.
4- المصانع الجديدة تأتى ضمن عملية التحديث الشامل التي تشهدها قطاعات القطن والغزل والنسيج.
5- تشمل الخطة نحو 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء يتم التعاون فيها مع كبرى شركات المقاولات.
6- سيتم إنشاء 3 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة نحو 102 ألف متر وتشمل مصنع للنسيج وآخر لتحضيرات النسيج وإعادة التدوير وثالث للصباغة، وذلك لإنتاج الأقمشة القطنية والوبرة.
7- وفى شركة دمياط للغزل والنسيج سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 79.9 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائى فى أقمشة الجينز.
8- سيتم قريبًا إنهاء إجراءات الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنوك أوروبية لشراء الآلات والماكينات الجديدة.
9- سيتم تطوير نظم المعلومات وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP.
10 - سيتم تحديث مراكز التدريب لرفع كفاءة وتأهيل العاملين، حيث تم الانتهاء من تطوير أكبر هذه المراكز بشركة غزل المحلة ومن المقرر بدء التدريب الشهر المقبل.