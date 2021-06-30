شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع تجدد مخاوف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط مجددا في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بعد تراجعها في التعاملات الصباحية انتظارا لنتائج الاجتماع الوزاري لتجمع دول "أوبك بلس" المقرر الخميس المقبل، مع تجدد المخاوف من جائحة فيروس كورونا بسبب السلالة المتحورة الجديدة دلتا.

وتراجع سعر العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع أمس بنسبة تصل إلى 5ر1% بعد تراجعها أمس بنسبة 9ر1% وهو أكبر تراجع يومي للأسعار منذ أكثر من أسبوع.

من ناحيته، حث الأمين العام لمنظمة أوبك على توخي الحذر بشأن زيادة الإمدادات إلى السوق وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن تعافي الطلب نتيجة انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا المستجد في أوروبا وآسيا وأستراليا، مما أدى إلى قيود جديدة على السفر والتنقل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت أسعار النفط الخام في العالم بنحو 50% منذ بداية العام الحالي، مع تعافي الاقتصادات الكبرى وبخاصة الأمريكي والصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مما عزز التفاؤل بتنامي الطلب على النفط.

وبحسب التقديرات المقدمة إلى اللجنة الفنية المشتركة لتجمع أوبك بلس والتي اطلعت عليها بلومبرج فإنه من المتوقع زيادة الطلب على العرض في السوق العالمية بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا خلال أغسطس المقبل. وسيكون متوسط العجز حوالي 9ر1 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل مستويات الإنتاج الحالية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات أمس بمقدار 43 سنتا إلى 34ر73 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل فيما ارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 41% إلى 09ر75 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل، بعد تراجعه أول أمس بنسبة 2%.