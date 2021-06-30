شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل قطاع البترول ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى فى نشاط تحويل السيارات وتوصيل الغاز للمنازل وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمعدلات تحويل السيارات وتوصيل الغاز للمنازل والتى كانت كالتالى..

1- بلغ إجمالى عدد السيارات المحولة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) 368 ألف سيارة تم تحويل 42 ألف منها خلال عام 2019/2020 .

2- من المخطط اضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.

3- يتم حالياً تنفيذ خطة مكثفة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لاستيعاب الزيادة المستهدفة.

4- عدد المنازل التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها يبلغ حوالى 12.5 مليون وحدة سكنية تم توصيل 51% منها خلال 34 عام منذ بدء النشاط قبل 41 عاماً و49% منها خلال السبع سنوات الماضية.

5- معدل توصيل الغاز للمنازل يبلغ 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً.

6- من المستهدف زيادة إجمالى عدد الوحدات التى يصلها الغاز من 12.5 مليون إلى 19 مليون وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للتوصيل ومبادرة حياة كريمة.