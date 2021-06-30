شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إشارة البدء لتشغيل محطة تحلية مياه الآبار بغرب مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعضاء نادى روتاري إسكندرية الرمل بمحطة المثاني لتحلية مياه الآبار بغرب محافظة مطروح لإعطاء إشارة البدء بتشغيل محطة تحلية مياه الآبار سعة 50 م3 / يوم والتي قام نادي الروتاري بالتبرع بتكلفة انشاؤها لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة المثاني لتصبح 150م3/يوم وليستفيد بها أهالي قرية المثاني.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد، تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر أن نادى روتاري إسكندرية الرمل وقع بروتوكول ثلاثي بين محافظة مطروح وشركة المياه وذلك للمشاركة في توصيل المياه للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وستشهد محافظة مطروح العديد من سبل التعاون المستقبلية المشتركة من أجل مواطني محافظة مطروح .