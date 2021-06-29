شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مستشفى النزهة الدولي، سماد مصر (ايجيفرت)، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، ريكاب للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مستشفى النزهة الدولي، سماد مصر (ايجيفرت)، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، ريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 8.41 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه. البورصة تربح 8.41 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 7.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 54.9 ألف جنيه، 64.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2340 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 128 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للإسكان والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 9.1 مليون سهم، 715 ألف سهم، 300 ألف سهم، 13820 سهم، 23 ألف سهم، 1000 سهم، 21.9 مليون سهم، 45520 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، النعيم القابضة للاستثمارات، 19533 سهم، 40 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للإسكان والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 9.1 مليون سهم، 715 ألف سهم، 300 ألف سهم، 13820 سهم، 23 ألف سهم، 1000 سهم، 21.9 مليون سهم، 45520 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، النعيم القابضة للاستثمارات، 19533 سهم، 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، 62 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 12045 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية لصناعات الهندسية، 481.6 ألف سهم، 118 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي، 200 ألف سهم، 16017 سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة أسهم خزينة 450 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم 27 يونيو الجاري، وعدد 150 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين.

وأعلنت شركة رواد السياحة، شراء المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود عدد 418 ألف سهم بسعر 37.766 جنيه بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 3.933% إلى 6.349%، فيما باع نفس المساهم عدد 1.042 مليون سهم بشركة المنصورة للدواجن بسعر 23.035 جنيه بقيمة إجمالية 24 مليون جنيه ليتخارج بكامل حصته 5.13% من الشركة.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، بيع المساهم شركة أوراسكوم المالية القابضة عدد 21.9 مليون سهم بسعر 2.295 جنيه بقيمة إجمالية 50.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 68% إلى 61.24%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

الرقابة المالية الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة التراويلفير ليمتد Urtla Welfare Ltd حتى عدد 272.1 مليون سهم تمثل حتى نسبة 100%من أسهم رأسمال شركة امون للأدوية وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.