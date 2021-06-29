شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه..

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مستشفى النزهة الدولي، سماد مصر (ايجيفرت)، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، ريكاب للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مستشفى النزهة الدولي، سماد مصر (ايجيفرت)، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، ريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 8.41 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه. البورصة تربح 8.41 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 7.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 54.9 ألف جنيه، 64.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2340 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 128 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 61.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 10.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.50%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 49.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.824 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.31%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 15.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.47%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 5.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.29%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 22.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.52%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.539 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.