شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق لمحادثات البيت الأبيض والكونجرس بشأن حزمة الإنفاق الجديدة.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.04 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



هذا، ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 25.835 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.210 دولار وأقل سعر عند 25.560 دولار.