شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع في العملة الأمريكية أمام منافساتها، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر المعروض النقدي "إم 4" في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي بيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.



وسجلت موافقات الرهن العقاري في بريطانيا 88 ألف خلال مايو/أيار مقارنة بتوقعات عند 86 ألفاً، فيما سجل صافي الإقراض للأفراد 6.9 مليار جنيه إسترليني بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل 4.6 مليار جنيه إسترليني.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



هذا، ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.35 إلى 1.3844، وسجل أعلى سعر عند 1.3889 وأقل سعر عند 1.3814.