شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض وسط ارتفاع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ووقع المعدن النفيس تحت وطأة الضغوط في ظل ارتفاع طفيف للعائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.483%.



ولا يزال المستثمرون يتابعون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.04 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية بحلول الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1764.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر سعر له اليوم عند 1779.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1750.1 دولار.