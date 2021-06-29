العيبان: تفوق المملكة سيبرانيا يرسخ مكانتها عالميا ويعزز ثقة المستثمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان، أن حصول المملكة على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، سيسهم في ترسيخ مكانة المملكة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجلب الاستثمارات لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، ومساندة جهود الهيئة الرامية لدعم صناعة الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار والريادة فيه، وتعزيز مختلف أعمال التعاون الدولي في الفضاء السيبراني.

وأشار إلى أن تقدم المملكة في المؤشر، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، وتحقيقها خلال السنوات الماضية القفزات النوعية بعد أن كان ترتيبها الـ46 في 2017، يعد تأكيدا لنظرة القيادة الرشيدة في تهيئة منظومة الأمن السيبراني في المملكة؛ مما جعلها نموذجا ناجحا ورائدا في العالم يعترف به دوليا، وشهادة بإنجازات المملكة المتحققة في الأمن السيبراني، وتتويجا لعمل دؤوب وجهد متواصل لشباب وشابات هذا الوطن.

وثمن الدعم الكبير الذي تجده منظومة الأمن السيبراني من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث حظيت الهيئة منذ إنشائها بالتوجيهات السديدة والدعم والمتابعة من القيادة.

وأبان العيبان أن منظومة الأمن السيبراني تحظى بتوجيه مستمر من لدن ولي العهد، حيث يقف خلف كل الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء الهيئة، وأن رؤية الأمير محمد بن سلمان جعلت من المملكة نموذجا عالميا يحتذى به في شتى المجالات.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي سطرتها المملكة خلال السنوات الاستثنائية الخمس الماضية، منذ إطلاق رؤية 2030 التي تجسد مسيرة وطنية لا تعرف سقفا للنجاح والتميز يقودها ولي العهد لتتبوأ المملكة المكانة التي تستحقها دوليا.