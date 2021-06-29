17 ألف عقد تمويل سكني في مايو بـ9 مليارات

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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع مجموع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد منذ بداية 2021 حتى مايو، إلى 135,302 عقد بنمو 27%، فيما تجاوزت قيمة التمويل 71,4 مليار ريال حتى مايو 2021، وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 الذي سجل 48,2 مليار ريال بعدد عقود 107,033 عقدا.
وأشارت النشرة إلى أن نسبة التمويل عن طريق المصارف تجاوزت 98%، بينما أبرم 2% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال مايو 2021، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل بقيمة 7,3 مليارات ريال، والشقق السكنية 16% بنحو 1,4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 415 مليون ريال بنسبة 4%.
وسجل العام الماضي 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز 295 ألف عقد بقيمة 140,7 مليارا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79,1 مليارا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة 29.5 مليارا، وفي 2017 نحو 31 ألف عقد بقيمة 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22 ألف عقد تمويلي بقيمة 17 مليارا.
عدد عقود التمويل للأفراد
2020
يناير23,668
فبراير24,639
مارس23,247
أبريل17,791
مايو15,433
يونيو27,040
يوليو24,432
أغسطس22,121
سبتمبر27,889
أكتوبر25,961
نوفمبر30,604
ديسمبر30,520
2021
يناير32,811
فبراير26,860
مارس32,440
أبريل25,731
مايو17,460
عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد
مايو - يناير 2021
135,302عقود
71.4 مليار ريال
2020
295,590 عقدا
140.7 مليار ريال
2019
179,217 عقدا
79.1 مليار ريال
2018
50,496 عقدا
29.5 مليار ريال
2017
30,833 عقدا
21.03 مليار ريال
2016
22,259 عقدا
17.09 مليار ريال
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