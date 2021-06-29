شكرا لقرائتكم خبر 17 ألف عقد تمويل سكني في مايو بـ9 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال مايو 2021، نحو 17,460 عقدا بنمو 11% مقارنة بشهر مايو 2020، والذي سجل 15,730 عقدا، فيما نما التمويل العقاري خلال مايو 2021 إلى أكثر من 9 مليارات ريال بنسبة 14%؛ مقارنة مع 7,9 مليارات ريال في الشهر نفسه العام الماضي.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع مجموع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد منذ بداية 2021 حتى مايو، إلى 135,302 عقد بنمو 27%، فيما تجاوزت قيمة التمويل 71,4 مليار ريال حتى مايو 2021، وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 الذي سجل 48,2 مليار ريال بعدد عقود 107,033 عقدا.

وأشارت النشرة إلى أن نسبة التمويل عن طريق المصارف تجاوزت 98%، بينما أبرم 2% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال مايو 2021، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل بقيمة 7,3 مليارات ريال، والشقق السكنية 16% بنحو 1,4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 415 مليون ريال بنسبة 4%.

وسجل العام الماضي 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز 295 ألف عقد بقيمة 140,7 مليارا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79,1 مليارا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة 29.5 مليارا، وفي 2017 نحو 31 ألف عقد بقيمة 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22 ألف عقد تمويلي بقيمة 17 مليارا.

عدد عقود التمويل للأفراد

2020

يناير23,668

فبراير24,639

مارس23,247

أبريل17,791

مايو15,433

يونيو27,040

يوليو24,432

أغسطس22,121

سبتمبر27,889

أكتوبر25,961

نوفمبر30,604

ديسمبر30,520

2021

يناير32,811

فبراير26,860

مارس32,440

أبريل25,731

مايو17,460

عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد

مايو - يناير 2021

135,302عقود

71.4 مليار ريال

2020

295,590 عقدا

140.7 مليار ريال

2019

179,217 عقدا

79.1 مليار ريال

2018

50,496 عقدا

29.5 مليار ريال

2017

30,833 عقدا

21.03 مليار ريال

2016

22,259 عقدا

17.09 مليار ريال