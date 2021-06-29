هيئة المقيمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المعتمدين وقعت مذكرة تعاون مع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية. ووقع المذكرة أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المكلف المهندس فيصل المنديل، والأمين العام للوقف لؤي طرابزوني. وتهدف المذكرة إلى بحث مجالات التعاون المشتركة وتقديم استشارات متخصصة في المجالات ذات العلاقة في التقييم العقاري وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التقييم العقاري لمنسوبي الوقف، بالإضافة إلى تقديم البرنامج التدريبي في الإجراءات العملية لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

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