شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي مع انتظار بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب بالأسواق لبيانات التوظيف الهامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.