شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للنفط قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو إيجابي قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي، ورغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



وفي وقت لاحق اليوم، سيعلن معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش عند 72.91 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 73.8 دولار وأقل سعر عند 71.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بأقل من 0.1% إلى 74.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.5 دولار وأقل سعر عند 73.9 دولار.