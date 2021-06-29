شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يتراجع رغم تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من التصريحات التي أطلقها رئيس البنك المركزي.



أوضح رئيس البنك المركزي "أور" أن النشاط الاقتصادي في نيوزلندا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.



وأشار إلى أن أعضاء البنك يناقشون الأولويات الاستراتيجية للسياسة النقدية من أجل الوقوف على كافة المستجدات على الصعيد العالمي.



وكان البنك المركزي قد ألمح في بيانه السابق إلى أن السياسات الاقتصادية سوف تعود إلى طبيعتها على المدى المتوسط في ظل التحسن الذي يشهد اقتصاد البلاد.



ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6991، وسجل أعلى سعر عند 0.7052 وأقل سعر عند 0.6979.