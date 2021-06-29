توصية بتأسيس جمعية تسويقية ربحية لمنتجات الزراعة العضوية

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كما تضمنت النتائج ضرورة التعاون بين جميع الأطراف داخل منظومة الزراعة العضوية، وضرورة تفعيل خريطة الإنتاج ودور الجهات الحكومية في استهلاك المنتجات العضوية، واستمرار زيادة وعي المستهلك بالمنتج العضوي المحلي.
وعقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من ورش العمل، بهدف استطلاع آراء المزارعين والمستفيدين من قطاع الزراعة العضوية حول تسويق الأغذية العضوية وتجهيزها، وأوضحت الوزارة أن الورش، التي شارك فيها 108 من أصحاب المصلحة بالقطاع العضوي من المزارعين والمستفيدين من قطاع النقل ومنافذ البيع والتطبيقات الالكترونية، استهدفت استعراض أولويات القطاع العضوي واحتياجاته بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك الاطلاع على المعوقات التي يواجهها القطاع في معاملات ما بعد الحصاد، وصولا للمستهلك النهائي والعمل على حلها.
وتعمل الوزارة من خلال مشروع دعم وتجهيز وتسويق الأغذية العضوية على دراسة سوق الأغذية العضوية المحلية، ورصد جميع المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها لتسهم في زيادة مستوى الإنتاج العضوي المحلي، تحقيقا لأهداف سياسة الزراعة العضوية.
نتائج ورش العمل:
- تفعيل خريطة الإنتاج ودور الجهات الحكومية في استهلاك المنتجات العضوية
- استمرار زيادة وعي المستهلك بالمنتج العضوي المحلي
- التعاون بين جميع الأطراف داخل منظومة الزراعة العضوية
- إنشاء منصة الكترونية كمركز بيانات ومعلومات لتسويق المنتجات العضوية تربط بمنصة الإرشاد الزراعي
- تأسيس جمعية تسويقية ربحية، مهمتها التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة
- تفعيل دور الجمعيات الزراعية القائمة في التسويق
- إيجاد مخازن مبردة بجانب منافذ البيع
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