اتفاقية بين الاستثمار وجونسون لتعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار وشركة يانسن، إحدى شركات الصناعات الدوائية التابعة لمجموعة جونسون آند جونسون، مذكرة تهدف إلى تأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية في المملكة، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وأوضحت وزارة الاستثمار في تغريدة لها على تويتر، أن إطار عمل الاتفاقية يشمل 4 مسارات تهدف إلى تقديم مبادرات تدعم البيئة الاستثمارية، عبر قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة، بما في ذلك تعزيز بيئة الأعمال والتمويل، ودعم البيانات والتجارب السريرية، وتمكين تنمية رأس المال البشري، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار.

وقال الفالح إن هذه الاتفاقية تعد الرابعة ضمن سلسلة من الاتفاقيات وقعتها جونسون آند جونسن برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة مع جهات عدة، ومنها اتفاقية مع شركة «الدوائية»، خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة، ومذكرة بحثية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تتعلق بالأبحاث الطبية في أحد الأمراض المنتشرة في المملكة، وأخرى لتطوير علاجات بيولوجية، بما في ذلك تطوير المضادات مع شركة ريادية سعودية.

وأضاف الفالح في تصريح لقناة العربية، أن وزارة الاستثمار تمثل أيضا منظمة العمل في القطاع الصحي، بحيث تركز الاتفاقية على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية، والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها.

ولفت إلى السعي نحو تحقيق هدف سامٍ تمثل في تقديم منتجات طبية للإنسانية كافة، من خلال تطوير القطاع الصحي بتشاركية نادرة عالميا بين القطاعات المختلفة التي تمثل الجانب الحكومي والقطاع الخاص المحلي والعالمي.

4 مسارات عمل

