جمعية الكابلات السعودية ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

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وأوضحت الشركة في بيان على (تداول) أمس، أن الجمعية رفضت كذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الـ71 من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة.
وأشارت إلى أن الجمعية وافقت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2020، كما وافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام، وعلى القوائم المالية.
وذكرت أن الجمعية وافقت أيضا على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة ميسر أنور نويلاتي وعبدالهادي عبدالرحمن أبوالخير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد خام ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات أرباح متسلمة ومصاريف تمويل شراء مواد خام، وهي أعمال اعتيادية دون أي شروط أو مزايا تفضيلية، ومدة التعامل سنة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية بمبلغ 62.7 مليون ريال.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م.
- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م.
- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م.
- الموافقة على تعيين شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
- عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ميسر أنور نويلاتي وعبدالهادي عبدالرحمن أبوالخير) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتروات مواد خام ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات أرباح مستلمة ومصاريف تمويل شراء مواد خام وهي أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية ومدة التعامل سنة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية بمبلغ 62.688.000 ريال.
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