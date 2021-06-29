جمعية الكابلات السعودية ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات السعودية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على (تداول) أمس، أن الجمعية رفضت كذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الـ71 من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة.

وأشارت إلى أن الجمعية وافقت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2020، كما وافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام، وعلى القوائم المالية.

وذكرت أن الجمعية وافقت أيضا على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة ميسر أنور نويلاتي وعبدالهادي عبدالرحمن أبوالخير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد خام ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات أرباح متسلمة ومصاريف تمويل شراء مواد خام، وهي أعمال اعتيادية دون أي شروط أو مزايا تفضيلية، ومدة التعامل سنة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية بمبلغ 62.7 مليون ريال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

