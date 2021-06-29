أكاديمية هدف تؤهل 945 قائدا وقائدة في القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت مخرجات أكاديمية «هدف» للقيادة، منذ إطلاقها عن تأهيل وتطوير مهارات قيادات القطاع الخاص والبالغ عددهم 945 منهم 696 من الذكور و249 من الإناث، ينتمون لـ401 منشأة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن منهجية التدريب وآلية التنظيم في الأكاديمية تضمنت تقسيم المتدربين إلى مجموعات بلغت حتى الآن 37 مجموعة تم تخريجهم على 7 دفعات.

وتمضي الأكاديمية في خططها ومستهدفاتها، إلى تمكين القيادات الوطنية الواعدة لإدارة وقيادة المنشآت بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، في سبيل تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين ورفع قدرتهم التنافسية، بما ينعكس في نهاية الأمر على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية في آلية عملها على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عدد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا.

وتتجسد أهدافها، في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ويتضمن البرنامج النظري والعملي 5 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتدريب المشاركين تدريبا مباشرا مدته 5 أيام، ويتم التركيز في هذه المرحلة على بناء جدارات القيادة لفرق العمل ويتم توزيع مشروعات تطبيق التعلم خلال فترة التدريب.

مخرجات أكاديمية هدف:

الإجمالي 945قياديا من القطاع الخاص

الذكور 696

الإناث 249

ينتمون لـ401 منشأة

توزعوا إلى 37 مجموعة

تخرجوا عبر 7 دفعات