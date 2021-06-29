جمعية كيمانول توافق على تخفيض رأس المال 44% لإطفاء خسائر

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ورفضت الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال، وذلك لرفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.
وفي ذات السياق أوضحت (تداول) أنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من 29 يونيو 2020، مبينة أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.10 ريالا.
وذكرت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول السهم نهاية تداول يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.
تخفيض رأس المال
- رأس المال الحالي:120 6 ملايين ريال
- عدد الأسهم: 120.6 مليون سهم
- نسبة التخفيض: 44.07 % (سهم لكل 269. 2 سهم)
- رأس المال بعد التخفيض: 674.51 مليون ريال
- عدد الأسهم بعد التخفيض: 67.45 مليون سهم
- سبب التخفيض: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 531.5 مليون ريال
- تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال
- طريقة التخفيض: إلغاء 53.15 مليون سهم من أسهم الشركة (1 سهم لكل 2.269 سهم)
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