شكرا لقرائتكم خبر جمعية كيمانول توافق على تخفيض رأس المال 44% لإطفاء خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 44% من 1.21 مليار ريال إلى 674.51 مليون ريال لإعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

ورفضت الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال، وذلك لرفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وفي ذات السياق أوضحت (تداول) أنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من 29 يونيو 2020، مبينة أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.10 ريالا.

وذكرت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول السهم نهاية تداول يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

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