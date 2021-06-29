شكرا لقرائتكم خبر الموافقة على طرح «إس تي سي حلول» 24 مليون سهم للاكتتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على طلب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «إس تي سي حلول»، لطرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم نشر الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وأشارت إلى أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

و»إس تي سي حلول»، شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة إس تي سي، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وتأسست «إس تي سي حلول» عام 2002، واستحوذت «إس تي سي» في ديسمبر 2007 على كامل الحصص في رأسمالها والبالغ حينها 100 مليون ريال.

وكانت «اس تي سي» أعلنت في 10 مارس 2021، عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة «إس تي سي حلول» ، وأنها بصدد تقديم طلب الطرح والإدراج للهيئة.

وذكرت وكالة رويترز في أكتوبر 2020، أن تقييم الشركة قد يصل إلى 9 مليارات ريال، وأن حجم الطرح قد يبلغ 1.87 مليار ريال إذا طرحت الشركة 20% من رأسمالها (البالغ 120 مليون سهم).