شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال جلسة الثلاثاء باستثناء "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.46%، وتصدر القطاعات المتراجعة خدمات النقل والشحن بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.17%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.76%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.44%، 1.4%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 1.37%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.26%، 1.24%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.97%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.85%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.14%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 7.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 54.9 ألف جنيه، 64.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2340 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 128 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.