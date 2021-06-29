شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير السياحة والآثار مع وفد من الصحفيين والإعلاميين الأوكرانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بأعضاء الوفد الإعلامى الأوكرانى الذى يزور مصر حاليا فى إطار الرحلة التعريفية للاطلاع على المقصد السياحى المصرى، والتى نظمتها الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى إطار الترويج السياحى لمصر.

وخلال اللقاء رحب وزير السياحة والآثار بالوفد، وأكد على أن المقصد السياحى المصرى هو مقصد مثالى لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة وممتعة طوال العام، حيث يمكن الاستمتاع بمعالم مصر السياحية المتميزة والمتنوعة وشواطئها المشمسة ومناظرها الطبيعية الخلابة وحضارتها العريقة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن مصر حريصة على بذل كافة الجهود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تطبق بكل حزم وصرامة كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية فى المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتم من جهد للانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع والمواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحى والمواطنين والسائحين، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسيتم الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين في هاتين المحافظين نهاية الشهر الجارى، كما انه جارى تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخري في القاهرة والساحل الشمالى والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وأضاف ان أوكرانيا تُعد من الأسواق الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يعد السائحين الاوكران من أوائل السائحين الذين قاموا بزيارة مصر عند استئناف حركة السياحة الوافدة إليها فى أول يوليو 2020، مشيرا إلى انه سيتم قريبا تفعيل خدمة الخط الساخن للوزارة لاستقبال أراء واستفسارات السائحين باللغة الأوكرانية.

وردا على تساؤلات الاعلاميين فيما يتعلق بعدد المتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا والمقاصد السياحية التي ينصح بزيارتها غير منتجعات البحر الأحمر، أشار د. خالد العنانى إلى انه تم افتتاح أكثر من 20 متحفاً أثريا خلال الفترة الماضية آخرها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد استقباله لموكب المومياوات الملكية فى أبريل الماضى. وأضاف انه يجب على السائح الأوكراني زيارة مدينتي الأقصر وأسوان والاسكندرية وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر حتى يتعرف على الحضارة المصرية العريقة، والمدن السياحية الواقعة على ساحل البحر المتوسط وعلى مقوماتها السياحية المتميزة والمتنوعة، مثلما تعرف على المناطق والمنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى كانت قد نظمت رحلة تعريفية للوفد الإعلامى الأوكراني الذي يضم عددا من ممثلى أكبر وأهم الصحف المتخصصة فى السياحة والقنوات التلفزيونية وبعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعى فى أوكرانيا، شملت مدن كل من شرم الشيخ والعلمين القاهرة ومن المقرر أن تنتهى هذه الرحلة بزيارة مدينة الغردقة.

وتأتي هذه الرحلة التعريفية فى إطار حرص الوزارة على إطلاع الوفد الاوكرانى بما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، وذلك لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر فى أوكرانيا من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على أرض الواقع بعد عودتهم إلى بلادهم.