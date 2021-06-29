شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل المشترك والجهد الجماعى المتكامل لمختلف الأطراف ذات الصلة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب إطلاق كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من خلال كلية لندن، إن الرؤية الدقيقة لوزارة التعاون الدولي تتمحور حول العمل الحثيث مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لصياغة استيراتيجية تعاون شاملة تعمل على تعبئة وتوفير الموارد المالية والفنية، لدعم الجهود التنموية الوطنية، ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030 و"عدم ترك أحد يتخلف عم ركب التنمية".

استكملت بقولها: أطلقت الوزارة مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي القرار الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد الدائري والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وترتكز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على 3 مبادئ رئيسية هي؛ منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.

ويوثق الكتاب تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي، على المستوى العالمي، واستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.