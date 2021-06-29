شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى توثق تجربة مصر بمجال التمويل الإنمائى فى كتاب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من خلال كلية لندن للاقتصاد، لتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي، واستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، عقب إطلاق الكتاب ومناقشته، إن اليوم هو يوم مهم لتوثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث عقدت الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب افتراضيًا، بمشاركة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وعرضت الوزيرة أبرز منهجيات وأسس الكتاب، والمحتويات، والمنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء الأسبوع الماضي، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.