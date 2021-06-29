شكرا لقرائتكم خبر عن شركة BDSwiss تفوز بجائزة مرموقة جديدة أفضل منصة للتداول على الأجهزة المحمولة في أوروبا لعام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نحن نفخر بالإعلان عن حصول BDSwiss على جائزة "أفضل منصة للتداول على الأجهزة المحمولة في أوروبا لعام 2021" المرموقة والتي تمنحها المجلة الشهيرة Global Banking & Finance.

تأتي هذه الجائزة تكريمًا وتقديرًا لمنصة التداول على الأجهزة المحمولة سهلة الاستخدام والمطورة بالشركة والتي يستخدمها الكثير من عملائنا حول العالم.

حظي تطبيقنا للتداول على الأجهزة المحمولة بإشادة كبيرة تقديرًا لأنه يوفر نفس الوظائف التي توفرها نسخة المنصة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر، كما أنه يوفر التزامن الكامل مع منصات MT4 مع مزايا وأدوات مصممة لجعل تجربتك في التداول على جهازك المحمول مثمرة وسلسلة بأكبر قدر ممكن.

لمعرفة المزيد عن الجائزة الجديدة التي فزنا بها، يرجى زيارة صفحة أخبار الشركة هنا

لتحميل تطبيقنا الفائز بالجائزة المرموقة، يرجى الضغط هنا لأجهزة iOS, أو هنا لأجهزة Android

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