شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتدريب" تُوقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 85% من "مدارس الإنجاز المحدودة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم - غير ملزمة- مع للاستحواذ المحتمل على 85% من حصص ملكية شركة مدارس الإنجاز الأهلية المحدودة.

وأفادت الخليج للتدريب، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة (90) يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفان.

ونوهت الشركة، إلى أن ھذه المذكرة تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولیة بین الطرفین بخصوص عملیة الاستحواذ، لیكون التنفیذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفان، كما تفاهم الطرفان على تحديد قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وبحسب البيان، يخضع الاستحواذ المقترح إلى موافقات الجهات النظامية ذات الاختصاص، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الخليج للتدريب حققت صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 4.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض الإيرادات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لتأثير الجائحة بالأضافة إلي زيادة تكلفة الأيرادات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.