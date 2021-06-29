شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة ينتهي من إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى بـ 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الجزيرة عن الانتهاء من إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ إجمالي 500 مليون دولار أمريكي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الصكوك بلغ 2500 صك بقيمة إسمية 200 ألف دولار للصك، وبعائد على الصك بلغ 3.950%.

ونوه البنك إلى أن الصكوك مستمرة، ووفقاً لذلك لا يكون للصكوك تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. لكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو عند اختيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

وبحسب البيان، قام البنك بتعيين شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب للطرح.

ويستهدف البنك من الطرح تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للبنك.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية لبنك الجزيرة، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 77.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 363.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 216.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 23%. وهذا يعود وبشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الاصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الارباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.